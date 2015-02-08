США і Євросоюз займають єдину позицію щодо України - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, виступаючи сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки, передає ТАСС.

”Я був у Києві, Меркель і Олланд відвідали Москву з метою врегулювання конфлікту. Серед партнерів немає жодного розколу”, - підкреслив Керрі.

Читайте такожКеррі: Обама воліє до дипломатичного рішення ситуації в Україні”Ми єдині, ми тісно співробітничаємо, ми всі згодні, що українська проблема не буде вирішена воєнним шляхом, - сказав Керрі. - Ми єдині в нашій дипломатії. Але чим більше це триватиме, тим більше ми будемо змушені підвищувати ціну, яку Росія платитиме. Я запевняю, що США, Франція, Німеччина, наші союзники і партнери будуть єдині в підтримці України і в розумінні того, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою в Європі або десь ще”.

За словами Керрі, Росія прагне змінити ландшафт безпеки.

Серед головних умов для вирішення конфлікту в Україні держсекретар США назвав відведення важких озброєнь, відновлення кордонів і досягнення припинення вогню.