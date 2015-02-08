Порошенко і Могеріні сподіваються на досягнення прогресу після зустрічі в Мінську

Про це йшлося в телефонній розмові Порошенко і Могерини 8 лютого, повідомляє прес-служба президента.

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”Сторони обговорили міжнародні зусилля задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі та скоординували позиції напередодні Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в понеділок 9 лютого у Брюсселі”, - зазначається у повідомленні.