Порошенко і Могеріні сподіваються на досягнення прогресу після зустрічі в Мінську

22:08, 08 лютого 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні сподіваються на припинення вогню на Донбасі найближчим часом та досягнення прогресу у виконанні Мінських домовленостей після зустрічі 11 лютого у Мінську.

Порошенко Петр / Фото УНИАН

Про це йшлося в телефонній розмові Порошенко і Могерини 8 лютого, повідомляє прес-служба президента.

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”Сторони обговорили міжнародні зусилля задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі та скоординували позиції напередодні Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в понеділок 9 лютого у Брюсселі”, - зазначається у повідомленні.

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