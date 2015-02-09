У справі про "вишки Бойка" досі немає підозрюваних - депутат

Про це сказано у відповіді Генерокуратури на запит депутата від Блоку Петра Порошенка Світлани Заліщук, пише Українська правда.

"Повідомлення про підозру у вчиненні злочину на цей час нікому не вручалося. Арешт на майно не накладався", – сказано у документі.

У відомстві також додали, що наразі вишка (не уточнено, яка саме з двох) знаходиться на території Одеського родовища Чорного моря.

Згідно з відповіддю, органи досудового слідства направили "запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів інших держав, в яких також поставлені питання щодо діяльності британської компанії Highway Investment Processing LLP, її власників та бенефіціарів".

Саме компанія Highway Investment Processing LLP продала вишки "Чорноморнафтогазу".

Читайте такожРосіяни планують вкрасти в України газу на 50 мільйонів за допомогою "вишки Бойка""Через рік після зміни влади органи виявилася неспроможними висунути підозри ні Бойку (міністр), ні Бакуліну (глава Нафтогазу), ні Кацубі (заступник глави Нафтогазу, що проводив оборудку з вишками", – обурилася депутат.

Як відомо, ще на початку грудня 2014 року генпрокурор Віталій Ярема стверджував, що розслідування у цій справі вже підходить до кінця.

Слідство встановило, що збиток державі від закупівель у 2011 році цих бурових установок за завищеними цінами склав 200 млн гривень.