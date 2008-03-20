Тимошенко дала команду БЮТ не залишати ВР, доки не ліквідують Тендерну палату

Фракція БЮТ не залишить сьогодні сесійний зал Верховної Ради, доки не буде скасовано діючий закон про державні закупівлі і ліквідовано Тендерну палату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до ВР з проханням сьогодні невідкладно скасувати закон про тендерні закупівлі і ліквідувати Тендерну палату України.

На переконання прем`єра, ліквідація Тендерної палати дозволить уникнути політичних спекуляцій і нормалізує ситуацію у сфері державних закупівель.

Фракція БЮТ у парламенті одержала відповідні доручення з цього питання, говориться в повідомленні.