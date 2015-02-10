Кучма прибув до Мінська на переговори щодо України - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічник президента РФ Владислав Сурков планує взяти участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації в Україні у вівторок в Мінську.

Читайте такожЗасідання контактної групи по Донбасу відбудеться сьогодні в Мінську після 17.00

У той же час, стало відомо, що лідери "нормандської" четвірки (Росія, Україна, Німеччина, Франція), домовилися зустрітися в середу в Мінську при узгодженні ряду позицій. Контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ і представники «ДНР» і «ЛНР») готує умови та змістовне наповнення цього саміту.