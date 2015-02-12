Захарченко та Плотницький готові підписати документ, узгоджений «нормандської четвіркою» - джерело
11:30, 12 лютого 2015Політика
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Представники «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погодилися підписати підсумковий документ, підготовлений "нормандської четвіркою".
Захарченко і Плотницький погодилися підписати підсумковий документ / УНІАН
Про це ТАСС повідомило інформоване джерело.
"Захарченко і Плотницький погодилися підписати підсумковий документ, підготовлений "нормандської четвіркою", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше Президент РФ Володимир Путін анонсував припинення вогню на Донбасі з 00:00 15 лютого. За його словами, також домовилися про відвід важких озброєнь від сьогоднішньої лінії для українських військ, і для бойовиків - по лінії, узгодженої мінськими угодами.
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