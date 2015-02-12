Захарченко та Плотницький готові підписати документ, узгоджений «нормандської четвіркою» - джерело

Про це ТАСС повідомило інформоване джерело.

"Захарченко і Плотницький погодилися підписати підсумковий документ, підготовлений "нормандської четвіркою", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Президент РФ Володимир Путін анонсував припинення вогню на Донбасі з 00:00 15 лютого. За його словами, також домовилися про відвід важких озброєнь від сьогоднішньої лінії для українських військ, і для бойовиків - по лінії, узгодженої мінськими угодами.