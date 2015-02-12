Путін заявив, що в Україні потрібна конституційна реформа (відео)

Про це повідомляють РИА Новости.

"У політичному врегулюванні кілька умов, кілька позицій. Перше - це конституційна реформа, в якій повинні бути враховані законні права людей, які проживають на території Донбасу",- сказав Путін після переговорів "нормандської четвірки" в Мінську.

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Нагадаємо, раніше Президент РФ Володимир Путін анонсував припинення вогню на Донбасі з 00:00 15 лютого. За його словами, також домовилися про відвід важких озброєнь від сьогоднішньої лінії для українських військ, і для бойовиків - по лінії, узгодженої мінськими угодами.