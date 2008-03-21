Коаліція пішла думати над пропозицією Януковича

У Верховній Раді оголошено ще одну перерву на 30 хвилин - до 11.23.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва була оголошена на вимогу двох фракцій - НУ-НС та БЮТ.

Після закінчення першої перерви з трибуни ВР виступила народний депутат, член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка озвучила вимогу Партії регіонів щодо негайного виведення українського миротворчого контингенту з Косово. Вона наголосила, що у ВР зареєстровано відповідний проект постанови, і фракція Партії регіонів вимагає включити його до порядку денного.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що фракції БЮТ та НУ-НС вимагають півгодинну перерву для того, щоб провести консультації відносно даного проекту постанови.

Як передавав УНІАН, першим сьогодні цю вимогу озвучивлідер фракції ПР Віктор Янукович на брифінгу у ВР,