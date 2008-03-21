Тарасюк вважає, що Янукович спекулює на смерті миротворця

Народний депутат, член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявляє, що фракції опозиції використовують інцидент з миротворчим контингентом в Косово для політичних спекуляцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання.

«Смерть одного бійця використовується для політичних спекуляцій», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що проект постанови про виведення українського миротворчого контингенту з Косово, запропонований фракцією Партії регіонів, є безграмотним. Він пояснив це тим, що проектом документа не уточнюється, який саме контингент має бути виведений з Косово.

При цьому Б.ТАРАСЮК наголосив, що в операціях ООН за 16 років взяли участь 31 тис. 700 українців – військовослужбовців і поліцейських. За його словами, по лінії ООН всього загинуло 48 миротворців. При цьому він наголосив, що у Збройних силах України в 2000 році на території України загинуло з різних причин 154 військовослужбовця.