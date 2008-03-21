Яценюк закрив засідання ВР і пішов на РНБО

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК закрив засідання парламенту достроково у зв’язку з блокуванням роботи ВР та з його наміром взяти участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що о 12 годині розпочнеться засідання РНБО, під час якого він має намір донести позицію парламенту щодо інциденту в Косового до керівництва держави.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що знає про ситуації в Косовому «не з папірців», а особисто, оскільки відвідував Косово як міністр закордонних справ. «Нам треба пишатися нашими військовослужбовцями і нашим поліцейським контингентом, який знаходиться в Косовому. Кращого ставлення у Косовому, ніж до нашого контингенту, важко знайти», - сказав голова ВР. Він закликав усі політичні сили «не топтатися по кістках героя», який загинув у військовій операції.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що запит на проведення операції в Косовому прийшов не від НАТО, а від центрального офісу, керівництва спеціальної миротворчої операції місії ООН в Косовому. Голова ВР зазначив, що дане питання повинно бути обов’язково розглянуто на засіданні РНБО. При цьому він зазначив, що рішення щодо долі миротворчого контингенту приймається Президентом України на основі відповідного рішення РНБО. «Я прошу народних депутатів України дати можливість голові парламенту відбути на засідання РНБО з відповідною позицією як фракції ПР, так і більшості», - сказав він. Після цього, за словами А.ЯЦЕНЮКА, на наступному засіданні погоджувальної ради, яке відбудеться через тиждень, можна було б ухвалити рішення про внесення цього питання до порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів зареєструвала у парламенті постанову про відкликання українського миротворчого контингенту з Косового.