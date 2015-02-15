Уряд планує створити нову систему контролюючих органів та скоротити 50 тисяч чиновників



Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми в минулому році скоротили 20 тис чиновників...Ми також наполовину скоротили кількість інспекцій та скоротили їхні функції. Ми також заборонили перевірки”, - сказав голова уряду.

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”Зараз ми приймемо нові рішення про створення нових контролюючих органів, які відповідають європейським стандартам, і які не ходять по підприємствах з однією метою, як по свячену воду – хабара взяти. Ми скоротимо державну службу. Йдеться про 20-відсоткове скорочення. Це близько 50 тисяч. Ідея в тому, аби скоротити кількість, але не знизити якість (служби- УНІАН)», - пояснив Яценюк.