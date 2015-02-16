Росія протягує у Радбез ООН резолюцію, яка підміняє суть Мінських угод - ЗМІ

Про це в ефірі Hromadske TV повідомив журналіст Press AV Андрій Васильєв.

За його словами, РФ намагається покласти всю відповідальність за мирний процес винятково на Україну.

Також російський варіант резолюції вимагає, щоб Україна першою після припинення вогню відвела війська на 50 кілометрів. Окрім того, Москва також хоче повністю зняти з себе обіцянки дані в Мінську та вимагає права постачати в Україну так звані гуманітарні конвої.

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"Однак члени Ради безпеки всі знають, чим обертаються ці "гуманітарні конвої". Звичайно ж текст за російським варіантом не пройде", – зазначив журналіст.

За його словами, якщо Росія продовжить наполягати на своїй редакції резолюції, то посли США та Великої Британії можуть скористатися своїм правом вето і просто її заблокувати.