Контактна група щодо Донбасу проведе відеоконференцію з бойовиками сьогодні вранці - ЗМІ

Сьогодні вранці, 17 лютого, очікується проведення відеоконференції контактної групи щодо Донбасу.

Про це повідомляє Эхо Москви з посиланням на бойовика Дениса Пушиліна, який вважає себе "віце-спікером" терористичної організації "ДНР".

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За його словами, скайп-конференція розпочнеться о 7:30, українська сторона вже підтвердила свою участь в переговорах. Представником Києва виступить Леонід Кучма.