Контактна група щодо Донбасу проведе відеоконференцію з бойовиками сьогодні вранці - ЗМІ
07:20, 17 лютого 2015Політика
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Очікується, що скайп-конференція розпочнеться о 7:30.
REUTERS
Сьогодні вранці, 17 лютого, очікується проведення відеоконференції контактної групи щодо Донбасу.
Про це повідомляє Эхо Москви з посиланням на бойовика Дениса Пушиліна, який вважає себе "віце-спікером" терористичної організації "ДНР".
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За його словами, скайп-конференція розпочнеться о 7:30, українська сторона вже підтвердила свою участь в переговорах. Представником Києва виступить Леонід Кучма.
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