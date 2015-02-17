На Луганщині між бойовиками та "козаками" почалася "війна" за бензин

У Луганській області між формуваннями «ЛНР» і так званими «козачими» формуваннями зафіксовано сплеск «війни за бензин».

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

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За його словами, на території, контрольованій «ЛНР», зафіксовано новий сплеск «війни за бензин» між формуваннями «ЛНР» і «козачими» формуваннями, які контролюють до 80% АЗС на півдні Луганської області. Пальне у дані райони надходить з Росії двома шляхами – конвоями (від 10 до 15 бензозаправок у кожній колоні, що пересуваються у супроводі озброєної охорони) і прокладеними раніше контрабандними «трубопроводами».

«Керівництво «ЛНР» вимагає від «козаків» передавати частину контрабандного пального «на потреби республіки», тоді як «козаки» не згодні ділитися «бізнесом». На хвилі протистояння наприкінці січня дві АЗС, контрольовані «казаками», згоріли в результаті «диверсій», - відзначає Тимчук.