Огризко каже, що рішення України щодо Косово ще не дозріло

Україна ще не визначилася щодо статусу Косового.

Про це повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр підкреслив, що сьогодні проводяться активні консультації з тими, хто визнав незалежність краю і з тими, хто цього не робив, щоб визначити позицію України.

«Таке рішення ще не дозріло. Пройде час і ми, безумовно, зважуючи всі “так” чи “ні” зможемо прийняти єдине адекватне рішення, яке відповідатиме інтересам нашої держави», - сказав В.ОГРИЗКО.

Водночас, він відмовився назвати будь-які часові рамки цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одностайно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ситуація навколо Косово не може бути прецедентом.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 19 лютого заявив, що Україна визначить свою позицію щодо статусу Косово після двосторонніх консультацій зі стратегічними партнерами України – ЄС, Росією, США.

Він зазначив, що Україна виходить з того, що для рішення визнання або невизнання суверенітету для більшості країн ще потрібен час.

Усього на сьогодні Косово визнали 33 держави, 18 з них є членами ЄС.