Уряд планує сьогодні схвалити Річну національну програму співпраці Україна-НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

”Сьогодні уряд схвалить і подасть на розгляд президенту України Річну цільову програму співпраці між Україною і НАТО”, - сказав він.

За словами прем’єра, програма співробітництва з Альянсом передбачає 5 основних блоків.

"Ми вбачаємо низку новел у нашій посиленій співпраці з Альянсом. П'ять основних блоків, які будуть у рамках співпраці між Україною і НАТО. Перше - це модернізація систем зв'язку та обміну інформацією для Збройних сил України. ЗСУ повинні відповідати стандартам країн-членів НАТО. Логістика і система зв'язку - це той обсяг робіт, який повинен виконуватися нашими Збройними силами, Міністерством оборони за програмою співпраці з НАТО. І НАТО відкрило спеціальний трастовий фонд для модернізації ЗС країни", - сказав він.

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Другий блок, за словами Яценюка, це підготовка і соціальна адаптація військовослужбовців.

"Третій блок - це програма фізичної реабілітації, у тому числі протезування наших вояків, які отримали поранення. І вже за цією програмою доступні 700 тис. євро, за якими ми можемо відправити наших військовослужбовців для отримання медичної допомоги і для проведення надскладних операцій і протезування. Четвертий блок - це логістика і стандарти. Вже зараз у цивільному бюджеті НАТО доступно 200 тис. євро на проведення модернізації логістичної складової українських ЗС. І п'ятий блок - це кіберзахист... У рамках нашої співпраці із країнами-членами НАТО ми отримали п'ятий трастовий фонд на кібербезпеку українських ЗС. Додатково три фонди, які ми отримали зобов'язання від країн-членів НАТО, будуть також працювати в Україні: трастовий фонд з перезахоронення радіоактивних відходів, і два додаткові фонди - це вдосконалення системи командування та обміну інформації та фонд з утилізації легких озброєнь та стрілецької зброї", - сказав Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач сил НАТО у Європі заявив про "пряме російське військове втручання" під Дебальцевим.