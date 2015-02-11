Командувач сил НАТО в Європі заявив про "пряме російське військове втручання" під Дебальцевим

Крім того, Ходжес вказав на концентрацію кількох батальйонів Збройних Сил Росії біля кордону з Україною, пише Дождь з посиланням на повідомлення Reuters.

«Судячи з кількості амуніції, типу озброєнь, абсолютно очевидно, що існує пряма російське військове втручання в районі Дебальцевого», - сказав генерал Ходжес під час візиту на базу НАТО в польському місті Щецин.

Читайте такожСБУ: Росія приховує загибель своїх військових в Україні, підміняючи документи загиблихКрім того, генерал висловив занепокоєння, що «в разі успіху в Дебальцевому, увагу може бути перенесено на Маріуполь». Ходжес також сказав, що на кордоні з Україною нібито «зосереджені 10 батальйонів російських солдатів».

Крім того, Ходжес розповів про те, що американська армія проведе навчання українських військових для боротьби з сепаратистами на сході країни. У спільних навчаннях візьме участь один американський і три українські батальйони.