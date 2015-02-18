Порошенко в Артемівську відвідав військових, які вийшли з Дебальцевого

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Відвідав розташування українських військових, які були перегруповані з Дебальцевого. Вручив державні нагороди та поінформував про присвоєння звання Героя України полковнику Сергію Шапталі», - написав глава держави.

Порошенко висловив вдячність командиру 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади Шапталі та всьому особовому складу «за зразкове виконання бойового завдання, за мужність та героїзм, які ви продемонстрували протягом 6 місяців».

«Сьогодні вами пишається не лише Мукачево і Закарпаття, а вся Україна», - додав він.

Читайте такожОпубліковано відео виведення українських військ з ДебальцевогоТакож він заявив, що кожному механіку-водію, який вивів техніку з поля бою, буде виплачена премія і підвищена зарплата, а всі частини, які вийшли з Дебальцевого, будуть відправлені на ротацію.

Командир 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади Герой України Сергій Шаптала підкреслив, що солдати намагалися тримати позиції до останнього. "Скажу за свою бригаду, за кожного свого військового – завдання свої вони виконали в повному обсязі. Ніхто з бійців не відійшов, не залишив свої позиції. Вважаю, що це героїзм кожного солдата", – сказав командир, зауваживши, що військовослужбовці стали перегруповуватися лише після затвердження відходу Генеральним штабом.

У свою чергу, прес-служба Міноборони додає, що Порошенко відвідав розташування українських військових під час робочої поїздки до Донецької області у місті Артемівськ та провів нараду із військовим керівництвом.