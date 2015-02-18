Засідання РНБО знову перенесли ще на дві години

Про це повідомляє сайт президента.

"У середу, 18 лютого, о 21.00 під головуванням президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України (АПУ, вул. Банкова, 11)", - зазначається на президентському сайті.

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Раніше початок засідання РНБО було заплановано на 18.00, потім його перенесли на 19.00.

Окрім того, раніше повідомлялось, що президент Франції Франсуа Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін проведуть в середу ввечері телефонну бесіду.