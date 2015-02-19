Порошенко: бойовики з самого початку порушили домовленість про припинення вогню
01:16, 19 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що бойовики з самого початку дії режиму припинення вогню порушили цю домовленість.
Порошенко заявляє, що бойовики з самого початку дії режиму припинення вогню порушили цю домовленість / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу ввечері.
”З першої ж хвилини підтримувані Росією бойовики і російські військові не дотримувалися режиму припинення вогню”, - заявив він.
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Порошенко додав, що основна концентрація обстрілів здійснювалися на Дебальцевському плацдармі.
Президент наголосив, що Україна завжди залишалася прихильницею миру і мирного вирішення кризи в Донецькій та Луганській областях.
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