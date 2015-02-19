Порошенко: бойовики з самого початку порушили домовленість про припинення вогню



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу ввечері.

”З першої ж хвилини підтримувані Росією бойовики і російські військові не дотримувалися режиму припинення вогню”, - заявив він.

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Порошенко додав, що основна концентрація обстрілів здійснювалися на Дебальцевському плацдармі.

Президент наголосив, що Україна завжди залишалася прихильницею миру і мирного вирішення кризи в Донецькій та Луганській областях.