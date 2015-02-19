Портнов заявляє, що ГПУ фальсифікувала документи у його справі

Про це він пише на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Почавши знайомитися з матеріалами своєї справи в ГПУ, я виявив докази грубої фальсифікації генеральною прокуратурою документів. Жоден підпис на так званих моїх доручення для отримання університетської зарплати мені не належить", - пише Портнов, і при цьому наводить посилання на скан-копії документів.

За словами Портнова, санкції ЄС і розшук щодо нього вжиті за нібито розкрадання 800 гривень університетської зарплати, нарахованої у зв'язку надмірним читанням лекцій, що перевищує норми сумісництва на основному місці роботи.

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"Але виявлена сьогодні груба фальсифікація моїх підписів нарешті дала мені відповідь на питання, чому ГПУ приховувала 11 місяців від мене матеріали кримінальної справи. Сьогодні я відправив ці документи в раду ЄС, як ще один доказ фальсифікації українською владою даних, на підставі яких були застосовані міжнародні санкції та оголошено розшук", - написав він.