Герман заявляє, що Партія Регіонів отримала пропозицію від БЮТ

Депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що її партія отримала пропозицію від Блоку Юлії Тимошенко про законодавчого підвищення прохідного бар’єру для політичних партій на виборах до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила пізно вночі в програмі “Свобода Савіка Шустера” на телеканалі “Інтер”.

“Ми обговорили це питання на засіданні фракції”, - сказала вона, зазначивши, що ПР вирішила вивчити досвід інших країн.

При цьому Г.ГЕРМАН наголосила, що Партія регіонів, приймаючи рішення враховуватиме інтереси малих фракцій, представлених зараз в парламенті, та тих виборців, які голосують за “малі” партії.

У свою чергу присутній на програмі депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО відкинув заяву Г.ГЕРМАН про те, що пропозиція про підвищення прохідного бар’єру виходить з БЮТ.

“Ми виступаємо сьогодні проти підвищення бар’єру”, - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.