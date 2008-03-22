Бокий бачить у кріслі Черновецького Валентину Семенюк

Соцпартія обов`язково братиме участь і у виборах мера Києва, і у виборах до Київради, що відбудуться 25 травня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це заявив секретар Політради СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, питання про кандидата в мери від Соцпартії має вирішувати київська організація соціалістів.

«На мій погляд, вдалим кандидатом у мери столиці могла б стати Валентина СЕМЕНЮК, яку кияни знають і поважають, і яка багато зробила для збереження власності міста», - висловив свою особисту точку зору соціаліст.

Проте, «в київській партійній організації є немало гідних людей, яким є що запропонувати киянам. Перш за все, в плані соціальної політики, освіти і медицини», - вважає І.БОКИЙ.

Він також не виключив, що на вибори до Київради СПУ може піти блоком.

«Але я вважаю, що у всіх виборчих кампаніях СПУ має брати участь самостійно, не втрачаючи свого обличчя. За блоками немає майбутнього, це продемонстрував приклад пропрезидентської партії НУ-НС», - зазначив І.БОКИЙ.