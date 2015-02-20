Суддя Печерського райсуду відмовив Чечетову у відводі слідчого судді

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат колишнього народного депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова заявляв про відвід судді Олесі Батрин, аргументуючи це тим, що вона відхилила всі клопотання захисту.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від Партії регіонів Михайлу Чечетову.

Прокурор Валерій Зимогляд вимагає обрати як запобіжний захід взяття під варту або заставу в розмірі 4105 мінімальних зарплат (5 млн грн).

У свою чергу Чечетов у суді заявив, що 16 січня 2014 року не займався підрахунком голосів під час голосування руками.

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Сьогодні в Генпрокуратурі заявили про вручення колишньому нардепу від Партії регіонів Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення законів 16 січня 2014 року.

”Щодо ухвалення ”драконівських” законів 16 січня, то сьогодні повідомлено про підозру одному з представників Лічильної комісії – Чечетову, буде вирішуватись питання про обрання йому запобіжного заходу”, - заявив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.