Встановлено особи беркутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ за результатами проведеного спільно з МВС, СБУ комплексу слідчих та розшукових дій встановлені всі бійці роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві, які брали участь у розстрілі протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в м. Києв.

Тоді від куль спецпризначенців загинули 39 учасників мирних протестів, і не менше 8 осіб було поранено.

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Крім раніше затриманих двох бійців та командира цього підрозділу слідчими 23 лютого 2015 року повідомлено про підозру ще 20-ти бійцям так званої "чорної роти" за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки; вчинення за попередньою змовою умисних вбивств та замахів на вбивства декількох осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб; втрата табельної зброї).

Двох підозрюваних бійців 23 лютого внаслідок спільної спецоперації Генпрокуратури, МВС та СБУ було затримано, а інших оголошено в розшук, та судом винесено ухвали про їх затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу.

За результатами більше двадцяти обшуків, проведених одночасно в м. Києві та шести областях, а також інших слідчих та процесуальних дій, отримані додаткові дані щодо причетності беркутівців до інкримінованих злочинів.

Слідство триває.