У МВС відібрали 120 інструкторів для нової патрульної служби

Про це повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, передає Апостроф з посиланням на ВВС.

"Ми набрали приблизно 120 інструкторів. Більшість з них викладачі з приватних українських вузів і експерти.

За її словами, українські викладачі будуть навчати студентів теорії (права людини, боротьба з корупцією, запобігання злочинів), а американські фахівці - тактичній підготовці.

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"Тактична підготовка - це як застосовувати силу, як затримувати правопорушника, як зупиняти машину, як захистити себе і людей. Застосування сили - це завжди повинно бути самий останній варіант. До цього є інші інструменти, які можна використовувати, починаючи з інтонації, структурування пропозицій і використання так званої м'якої сили", - додала чиновник.

Згуладззе додала, що першу групу бажаючих стати патрульними почнуть тренувати в середині березня. Навчання триватиме приблизно три місяці, з 9 ранку до 6 вечора. Заявки на навчання подали більше 30 тисяч осіб.