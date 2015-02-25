З 1 березня в Криму заборонять українські церкви та кримськотатарські релігійні громади

Як повідомляє ГО «Iнститут релiгiйної свободи», не виконання цієї умови тягне за собою заборону на релігійну діяльність таких юридичних осіб та їх подальшу ліквідацію.

"Юридичні особи, які не привели свої установчі документи у відповідність до законодавства Російської Федерації, які не звернулися із заявою про внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру юридичних осіб та не набули статус філії (представництва) іноземної юридичної особи у строк, встановлений цією статтею..., після закінчення цього терміну не мають права здійснювати діяльність на території Російської Федерації... і підлягають ліквідації", – зазначено у федеральному законі РФ.

ГО «Iнститут релiгiйної свободи» зазначає, що начальник відділу у справах релігій і національно-культурних товариств Міністерства культури Криму Олександр Селевко заявив на розширеному засіданні комісії Громадської палати РФ з гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Сімферополі, що процес перереєстрації релігійних організацій в Криму "йде дуже складно".

Читайте такожУ Криму спалили дачний будинок архієпископа УПЦ КПЗа його словами, завершити перехід кримських релігійних громад в російське правове поле планувалося до 31 грудня 2014 року, однак термін довелося продовжити до 1 березня 2015 року.

За даними заступника "представника президента РФ у Криму" Володимира Бобровського, в регіоні перереєструвалося 9 громад. Ще 73 перебувають у стадії реєстрації. Свої статути у Москві зареєстрували тільки 2 релігійні організації.

«Iнститут релiгiйної свободи» нагадує, на початок 2014 року в Криму зі статусом юридичної особи діяло 1409 релігійних організацій. Ще близько 674 релігійних громад, в основному кримськотатарських, діяли без реєстрації. За останні 25 років кількість релігійних громад у Криму збільшилася з 47 до 2083.

В «Iнститут релiгiйної свободи» зазначають, що російське законодавство суттєво обмежує права віруючих і релігійних організацій, порівняно з законодавством України. На думку експертів інституту, позбавлення статусу юридичної особи в першу чергу поставить під загрозу майнові права українських релігійних громад, які не зможуть розпоряджатися своїми храмами, молитовними будинками, мечетями та іншими спорудами. Така вимога про перереєстрацію направлена на спонукання прийняття українськими священиками і віруючими громадянства Росії, входження під юрисдикцію російських релігійних центрів та повне підпорядкування законодавству РФ.

Крім цього, тільки зареєстровані релігійні організації можуть проводити релігійні обряди в лікарнях, дитячих будинках, будинках престарілих і в'язницях; запрошувати іноземних громадян на роботу; відкривати банківські рахунки для отримання пожертвувань; придбавати та орендувати приміщення для богослужінь та інше майно; виробляти і поширювати літературу, друковані, аудіо- та відеоматеріали; здійснювати благодійну діяльність; встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та контакти.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.

Так, 20 грудня 2014 року президент США Обама розпорядився заборонити торгівлю і інвестування до Криму. Обама в черговий раз закликав Росію припинити окупацію і спробу анексії Криму, припинити підтримку терористів на сході України.

Наприкінці грудня 2014 року Міністерство фінансів США дало американським підприємцям один місяць для того, щоб вони згорнули свій бізнес на території Криму.