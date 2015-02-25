Для Єфремова не проблема заплатити 60 тисяч гривень застави за себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив журналістам по завершенні судового засідання.

На запитання журналістів, хто внесе заставу, Єфремов відповів: “Я думаю, що такі гроші ми знайдемо самі”.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він на нове звинувачення, Єфремов сказав: “Це залежить від влади. Від того, як будуть фабрикуватися матеріали надалі”.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили. У коментарі журналістам Єфремов повідомив, що заставу в розмірі 3 млн 654 тис. грн за нього вніс колишній віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков.

18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та внесла до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 25 лютого, Печерський райсуд Києва обрав Єфремову в справ про розпалювання міжнаціональної ворожнечі запобіжний захід у вигляді застави в 60 тис. грн.