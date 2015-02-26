В Європарламенті об’єктивно оцінюють події в Україні - Гройсман

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в інтерв’ю телеканалу Euronews, підсумовуючи свій офіційний візит до Брюсселя, який відбувся 24 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Я відчув повну підтримку України. Мені було приємно, що у Європарламенті - і його президент, і голова Комітету із закордонних справ, і мої колеги-євродепутати - називають речі своїми іменами. І те, що відбувається сьогодні в Україні, оцінюють об‘єктивно з точки зору неприхованої військової російської агресії, - заявив Гройсман. - Вони вважають, що ми маємо бути єдині. І що це виклик не тільки для України, а для всієї Європи».

Голова ВР повідомив, що під час зустрічей йшлося про ініціативи України щодо запровадження миротворчої місії, продовження дії санкцій проти Росії, зміцнення обороноздатності України шляхом надання оборонної зброї, питання внутрішніх реформ в Україні.

«Ми також обговорили можливу співпрацю між Європарламентом та Верховною Радою України. Я думаю, що тут є дуже серйозний потенціал щодо підвищення рівня цієї взаємодії», - наголосив Гройсман.

За його словами, у відносинах Верховної Ради і Європарламенту відбувся перехід «із площини співробітництва до політичної асоціації». «Це означає, що між Україною і Європейським Союзом відбувається вже зовсім інша якість нашої взаємодії», - сказав Гройсман.

Він також зауважив, що бажання стати невід‘ємною частиною європейської родини є суверенним правом України. «Коли ми заявили, що хочемо європейську інтеграцію, ми хочемо бути невід‘ємною частиною європейської родини, це не сподобалось Російській Федерації», - сказав Гройсман.

Голова ВР наголосив, що агресія Росії пов‘язана не тільки з претензіями до курсу України. «Це посягання на європейські цінності, на фундаментальні речі, на яких базується сьогодні світ. Це незалежність, це територіальна цілісність, це демократія, це свобода. Це, врешті-решт, і мир, який ми маємо дотримувати. І цим неможливо нехтувати. Але, на превеликий жаль, у сучасному світі ми бачимо, що Росія цим нехтує», - сказав він.

Гройсман підкреслив, що Україна «все робить для того, щоб і дотримуватися Мінських угод, і припинити цю військову агресію з боку Російської Федерації, російських бойовиків», і закликає, «щоб Росія неухильно дотримувалася виконання Мінських домовленостей».

Читайте такожГройсман: ЄС не принесе в жертву агресору європейський вектор України«Я переконаний у тому, що має бути мир. Агресор має повернутися до своєї держави. І це той сценарій, який має бути базовим, за який ми маємо боротися», - сказав голова Верховної Ради, додавши, що «агресор буде діяти доти, доки цивілізований світ буде дозволяти йому це робити».

На запитання, яким має бути наступний крок після відмови України від позаблокового статусу, Гройсман відповів: «Ми маємо відповідати тим стандартам, які б дозволили нам відповідати стандартам збройних сил НАТО. Подальші кроки ми будемо обговорювати. І зрозуміло, що для нас це є пріоритет. Але ми розуміємо, що і НАТО, і Україна мають бути готовими до цього».