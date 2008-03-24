Балога зичить Тимошенко стільки здоров`я, скільки в її вустах правди

Глава Секретаріату Президента Віктор Балога заперечує роль, яку йому приписують в уряді в подіях навколо Кременчузького нафтопереробного заводу.

Про це Балога повідомив в інтерв`ю "Українській правді", коментуючи доповідну чиновника Кабінету міністрів Сергія Чоботаря на ім`я Тимошенко, в якій він повідомляє про тиск з боку Балоги.

"Я бажаю, щоб у Юлії Володимирівни, Сергія Чоботаря та їхніх сімей було і здоров`я, і щастя - скільки в їх вустах правди", - сказав глава Секретаріату Президента.

Як відомо, основуючись на доповідній Чоботаря, Тимошенко написала Президенту Віктору Ющенку листа про події в Кременчуці, де їх координатором назвала Віктора Балогу.