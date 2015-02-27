Радбез ООН за закритими дверима обговорить конфлікт в Україні
08:28, 27 лютого 2015Політика
331 0
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання щодо ситуації в Україні, на якому будуть обговорюватися питання реалізації мінських угод.
REUTERS
Ініціаторами термінового скликання Ради Безпеки ООН виступила Німеччина і Франція, передає ZN.UA з посиланням на AFP. На засіданні з інформацією про конфлікт в Україні виступлять представники ОБСЄ зі звітами про виконання мінських угод.
Читайте такожКлімкін закликав РБ ООН схвалити введення миротворців
Частина виступу представників ОБСЄ зі звітом буде публічно доступна, але самі обговорення будуть проводитися за закритими дверима.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров проведуть зустріч в Женеві, на якій обговорять ситуацію в Україні.
Звіт ОБСЄ на екстреному засіданні обговорить Рада Безпеки ООН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter