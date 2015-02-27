Радбез ООН за закритими дверима обговорить конфлікт в Україні

Ініціаторами термінового скликання Ради Безпеки ООН виступила Німеччина і Франція, передає ZN.UA з посиланням на AFP. На засіданні з інформацією про конфлікт в Україні виступлять представники ОБСЄ зі звітами про виконання мінських угод.

Читайте такожКлімкін закликав РБ ООН схвалити введення миротворців

Частина виступу представників ОБСЄ зі звітом буде публічно доступна, але самі обговорення будуть проводитися за закритими дверима.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров проведуть зустріч в Женеві, на якій обговорять ситуацію в Україні.