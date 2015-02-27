Слідчі ГПУ найближчим часом вручать Кернесу підозру у застосуванні тортур
17:37, 27 лютого 2015Політика
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Підозру про вчинення низки злочинів, зокрема, застосування тортур, мають вручити найближчим часом міському голові Харкова Геннадію Кернесу.
Слідчі, що мають вручити підозру Кернесу, вже виїхали до Харкова
Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін, повідомляє «5 канал».
«Йому інкримінується катування, це стаття - тяжкий злочин. Передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Хуліганство, бо він скоїв злочин разом зі своїми двома охоронцями, яким уже повідомлено про підозру і незаконне позбавлення волі», - сказав генпрокурор.
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За словами Шокіна слідчі, що мають вручити підозру, вже виїхали до Харкова.
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