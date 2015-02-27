Слідчі ГПУ найближчим часом вручать Кернесу підозру у застосуванні тортур

Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін, повідомляє «5 канал».

«Йому інкримінується катування, це стаття - тяжкий злочин. Передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Хуліганство, бо він скоїв злочин разом зі своїми двома охоронцями, яким уже повідомлено про підозру і незаконне позбавлення волі», - сказав генпрокурор.

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За словами Шокіна слідчі, що мають вручити підозру, вже виїхали до Харкова.