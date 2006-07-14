Янукович два дні переконуватиме помаранчевих не займатися ”єрундою”

Голова Політради Партії регіонів, заступник лідера фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО – не «самовбивця», тому він не піде на розпуск парламенту.

Така думка М.АЗАРОВА розміщена на офіційному сайті Партії регіонів.

«Хай БЮТ і «Наша Україна» не розраховують на розпуск парламенту, тому що Президент не може не розуміти, що в разі дострокових виборів розстановка сил не зміниться. Ну, хіба що, неістотно – на користь Партії регіонів. Країна, тим часом, ще на три місяці загрузне в хаосі, викликаному безвладдям. Президент – не самовбивця, він на це не піде», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що оголошення перерви в роботі парламенту до вівторка, 18 липня, ставило єдину мету - дати можливість «Нашій Україні» і БЮТ одуматися і розпочати ефективну роботу. «Ми вже сьогодні готові формувати комітети, проте хочемо дати можливість нашим колегам взяти участь у цьому процесі», - сказав М.АЗАРОВ.

«Сьогодні, в суботу і в неділю ми спробуємо переконати їх не займатися "єрундою". Якщо ж вони продовжать у тому ж дусі, ми діятимемо жорстко і сформуємо комітети без них», - резюмував він.