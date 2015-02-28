Порошенко призначив голову Вінницької ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Вінниці під час наради.

Президент зачитав указ: “Призначити головою Вінницької облдержадміністрації Валерія Вікторовича Коровія”.

«Сьогодні я тут, щоб представити нового керівника області Коровія і подякувати колишньому губернатору Анатолію Олійнику та всій громаді Вінниччини”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПрезидент призначив нового голову Запорізької ОДАПрезидент зазначив, що Вінниччина сьогодні на першому місці по мобілізації. “Вінничани у складний для країни час не ховаються, а стають у перші ряди на захист держави”, - сказав президент.

Він поставив новому керівнику області завдання, в першу чергу, налагодити діалог із суспільством. “Діалог з суспільством і народом нам сьогодні потрібен, як повітря. Також по руках мають отримати “п'ята колона”, яка намагається дестабілізувати ситуацію в країні, а нам сьогодні потрібна єдність”, - сказав президент.