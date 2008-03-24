У БЮТ просять інвесторів не зважати на Семенюк

Народний депутат від БЮТ, радник прем’єр-міністра Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ радить інвесторам не заважати на заяви керівництва ФДМУ про недоцільність приватизації в Україні ряду об’єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, В.ЧУДНОВСЬКИЙ запевнив, що приватизація в Україні відбуватиметься чесно та публічно, у чітко визначені терміни та відповідно до плану уряду. За його словами, прозору і чесну приватизацію гарантує як український уряд, так і особисто прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Депутат наголосив, що прозору приватизацію буде проведено, незважаючи на те, що сьогодні кожного дня уряду “намагаються встромляти палиці в колеса”.

“Це стосується у тому числі і останньої заяви поки що голови Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК стосовно недоцільності приватизації Одеського припортового заводу чи „Укртелекому”, - сказав він.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ порадив інвесторам не зважати на подібні голослівні заяви В.СЕМЕНЮК, оскільки вони давно перестали бути фактором приватизаційної стратегії у країні.

“У Валентини СЕМЕНЮК сьогодні, як відомо, проблеми з Генеральною прокуратурою, що відкрила справу стосовно зловживань голови Фонду державного майна, а тому вона намагається якось перемкнути увагу з криміналу на приватизаційну політику. Хай то лишається на її совісті”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Фонду державного майна, Антимонопольний комітет України підтвердив, що стратегічно важливі підприємства із списку об`єктів для приватизації цього року займають монопольне становище на відповідних ринках.

Згідно з повідомленням, йдеться про підприємства енергетики (ВАТ "Львівобленерго", "ЕК "Одесаобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "ЕК "Чернігівобленерго"), а також про "ВАТ "Одеський припортовий завод", ВАТ "Укртелеком" і ВАТ "Турбоатом".

ФДМУ вважає, що позиція АМК може стати підставою для припинення приватизації вказаних компаній відповідно до виконання рішень РНБО і відповідного указу Президента України.