Раді запропонували розслідувати причини обвалу гривні

Проект під номером 2247 внесений до парламенту нардепами від Блоку Петра Порошенка Сергієм Капліним та Юрієм Солов'єм, пише Lb.ua.

"У державі відбуваються спекулятивні процеси, які призвели до стрімкого зростання іноземної валюти і девальвації гривні. Наслідками цих процесів є суттєве підвищення цін і зубожіння населення. Суспільству не зрозумілі причини, які призводять до девальвації гривні та численні спекуляції на валютному ринку. Саме тому запропоновано створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, яка має з'ясувати причини такої ситуації", - сказано в пояснювальній записці до документа.

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Основне завдання комісії - отримати повну та достовірну інформацію про думки та рішення посадових осіб на валютному ринку, а також про причини і передумови стрімкого коливання курсів, які відбувалися в Україні протягом останніх днів. Термін діяльності комісії - один місяць із дня винесення постанови.