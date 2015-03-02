Адвокат сім'ї Нємцова вимагає відпустити свідка вбивства до України

Про це УНІАН повідомив адвокат сім'ї Нємцових Прохоров біля будівлі Слідчого комітету у Москві, куди доставили Дурицьку.

"Ганна добровільно надала максимальне сприяння слідству, усе розповіла, дала всі необхідні пояснення, але, попри це, слідство, оперативні співробітники за дорученням слідства утримують її, по суті, під домашнім арештом", - сказав Прохоров.

Він повідомив, слідчі багато годин допитували Дурицьку першого ж дня після вбивства, скоєного в ніч на 28 лютого. Того ж дня було здійснено виїзд на місце злочину і відеозйомку, а наступного дня, 1 березня, були здійснені необхідні техніко-експертні дії, і сьогодні проведення експертиз закінчується.

"Що ще може вимагати слідство - абсолютно незрозуміло, але, попри це, вона має право повернутися до Києва або туди, куди вона захоче, в чому їй, безперечно, перешкоджають", - додав Прохоров.

Адвокат повідомив, що Дурицька відмовилася від держзахисту, але її захист здійснюють оперативні співробітники правоохоронних органів.

"Ганна воліла б з цими співробітниками доїхати до аеропорту, але в цьому їй протидіють", - сказав він.

Прохоров також повідомив, що сьогодні завершуються експертні дії з телефонами, за іншими експертизам інформації немає.

"Ми наполягаємо, щоб їй дали можливість виїхати до Києва, тим більше, що вона сама, не менше за друзів і родичів Бориса Нємцова, зацікавлена, щоб вбивство було розкрито. Ганна готова дати підписку про те, що готова взяти участь у всіх слідчих діях і приїхати, але зараз хоче бути разом з матір'ю, яка хвора", - наголосив він.

Крім того, Прохоров повідомив, що самопочуття Дурицької важке. За його словами, "це не дивно, оскільки на її очах, в безпосередній близькості, загинула близька людина, вона сама дивом уникла поранення і загибелі", а неможливість виїхати до матері, "безперечно, є додатковим психотравмуючим фактором".

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За його словами, у Дурицької є можливість спілкуватися телефоном з мамою і консулом.

"Ганна перебуває цілодобово під охороною і водночас під конвоєм", - сказав він.

Відповідаючи на запитання УНІАН, коли дівчину можуть відпустити, адвокат сказав: "Не готовий робити прогнози, але слідство щось говорило про середу, ми робимо все можливе, щоб вона дістала таку можливість найближчим часом".

За його словами, Дурицька може переміщатися тільки в межах квартири та слідчих установ, куди її возять "під охороною і водночас під конвоєм, переміщатися Москвою вільно вона не може".

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в ніч на 28 лютого в Москві, під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив у політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.

Вбивство Нємцова відбулося за день до опозиційного маршу "Весна", запланованого на 1 березня.

Нємцова поховають на Троєкуровському кладовищі в Москві 3 березня.