Польща і Данія солідарні з Україною і підтримують її на європейському шляху – глави МЗС



Про це міністри закордонних справ Республіки Польща Гжегож Схетина та Данії Мартін Лідегаард, які перебувають з одноденним візитом у Києві, заявили на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони обговорили питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, впровадження реформ в Україні, питання енергетичної безпеки в Європі, а також саміт «Східного партнерства» у Ризі, який пройде у травні цього року.

Президент поінформував міністрів про стан виконання Мінських домовленостей в частині пунктів про припинення вогню і відведення важкої техніки та артилерії, які неухильно виконуються українською стороною, і наголосив на необхідності виконання усіх пунктів Мінських домовленостей, включно з негайним та безумовним звільненням усіх заручників.

Президент наголосив на необхідності негайного звільнення з російської в’язниці української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

«Вона продовжує голодувати, і у неї дуже важкий стан здоров’я. Вони тримають її без будь-яких звинувачень», – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що звільнення Савченко є зобов’язанням, відповідно до Мінських домовленостей. Крім того, льотчиця є депутатом українського парламенту і членом української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, а отже користується дипломатичним імунітетом.

Також глава держави закликав збільшити кількість спостерігачів від ОБЄС та дати можливість їм здійснювати контроль за українсько-російським кордоном.

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Президент поінформував про поступ у реформах – судовій, антикорупційній, дерегуляції, а також у галузі державних закупівель.

У свою чергу глава МЗС Польщі Схетина зазначив, що метою візиту до України є продемонструвати підтримку та бажання допомогти як з боку ЄС, так і з боку Польщі.

Схетина також заявив про важливість продовження реалізації реформ в Україні, особливо антикорупційної та децентралізації влади.

«Ми намагаємось вибудувати сприятливу атмосферу навколо України. Ми продовжуємо підтримку України на її європейському шляху», – сказав польський міністр.

Міністр закордонних справ Данії Лідегаард відзначив, що Польща і Данія сьогодні разом в Україні, оскільки вважають себе одними з найбільших її друзів в ЄС.

«Ми єдині в нашій політиці щодо підтримки України», – заявив він.

За словами міністра, метою спільного візиту голів МЗС Данії та Польщі є вираження солідарності з українським народом.

«Ми досі стоїмо з вами пліч-о-пліч і визнаємо, що Росія не докладає достатньо зусиль для деескалації. Ми пильно стежимо за ситуацією», – наголосив Лідегаард.

Міністр закордонних справ Данії підкреслив, що данські інвестори зацікавлені у співпраці з Україною і чекають на успіх реформ.