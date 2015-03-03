Клімкін: Нормалізація відносин з РФ можлива лише після повернення окупованого Криму

Нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення українського суверенітету над окупованим Кримом та після закриття українсько-російського кордону на сході України.

Як повідомляє Reuters, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав журналістам у Токіо.

За словами міністра, нормалізація зв'язків між Україною та Росією можлива, якщо Крим буде повернуто до складу України.

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"Не може відбутися найменшої нормалізації або повернення до звичних справ у відносинах між Україною і Росією без повернення до статус-кво та відновлення повного суверенітету України над Кримом", - наголосив Клімкін.

Він акцентував увагу, що державний кордон між двома країнами має бути повністю закритим, щоб подолати збройний конфлікт на сході України. Клімкін підтвердив позицію уряду щодо підтримки Мінських домовленостей про припиненння вогню.

"Кінцева передумова для будь-якого ефективного, остаточного розв'язання полягає у повному закритті українсько-російського кордону", - заявив Клімкін. "Тому що все, що впливало на дестабілізацію ситуації у Донецьку та Луганську - найманці, кошти, зброя, важке озброєння і, звичайно, російські війська, - прийшло через українсько-російський кордон", - наголосив міністр.

Також він нагадав, що українська влада від самого початку наголошувала, що виступає за мирне вирішення ситуації на сході України. "Але ми будемо вживати будь-яких заходів для захисту української територіальної цілісності і суверенітету", - заявив Клімкін.