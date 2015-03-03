ПАРЄ: російська влада повинна зберегти життя Савченко

На цьому наполягає президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер, передає ВВС Україна.

"Час для того, щоб врятувати життя Надії Савченко, спливає", - заявила вона, звертаючись до російського керівництва зі словами співчуття на адресу української льотчиці, яку утримують за ґратами у Росії.

"Цього тижня ми відзначаємо у Страсбурзі 25-річчя Європейського комітету з попередження тортур. Я не можу навести більш гідний внесок у це з боку російської влади, аніж звільнення від покарання у зв'язку зі станом здоров'я пані Савченко", - додала пані Брассер.

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33-річна українська військова, депутат Верховної Ради та член парламентської делегації у ПАРЄ перебуває за ґратами у Росії з липня 2014 року.

Її звинувачують у причетності до вбивства журналістів - сама вона звинувачення заперечує.

На знак протесту проти ув'язнення пані Савченко вже більше 80 днів голодує.