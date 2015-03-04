Бойовики не пускають українських рятувальників на шахту ім. Засядька - прем'єр

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Російської Федерації з проханням пропустити шість українських рятувальних бригад на шахту імені Засядька, на якій в результаті вибуху вранці 4 березня, за попередніми даними, загинули 32 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

За словами Яценюка, терористи не пустили українських рятувальників на шахту ім. Засядька в Донецьку, де сталася аварія.

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”Сьогодні з самого ранку я дав вказівку ДСНС і Міністерству енергетики відправити гірничо-рятувальні бригади з метою допомоги витягнути шахтарів із забою для того, щоб дати можливість подолати наслідки цієї аварії і врятувати життя шахтарів”, - сказав прем’єр.

За його словами, була дана вказівка відправити 6 бригад по 10 осіб в кожній бригаді.

”Але російські терористи не дали можливості українським гірничо-рятувальним бригадам дійти до місця і допомогти витягнути людей і врятувати життя людей”, - сказав він.

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Яценюк звернувся до Росії дати вказівки пропустити на місце аварії українських рятувальників, щоб врятувати життя шахтарів.

Також прем`єр зобов`язав Міністерство енергетики і вугільної промисловості продовжувати пошук можливостей для порятунку шахтарів.

”Я прошу Міністерство енергетики і вугільної промисловості й надалі невідкладно продовжувати переговори з тією метою, щоб відправити українські рятувальні бригади на допомогу шахтарям на шахті Засядька, Донецьк”, - сказав Яценюк.

За словами прем`єра, уряд звернувся до колишнього керівника шахти депутатаі від партії ”Опозиційний блок” Юхима Звягильського з проханням посприяти в організації рятувальної операції, проте це не принесло очікуваного результату.

”Ми і Звягільському телефонували, який безпосередньо керував цією шахтою, з тим, щоб, можливо, використовуючи його авторитет, дати можливість пропустити українських рятувальників на територію шахти, але, на жаль, безперспективно”, - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку сьогодні вранці, 4 березня, стався вибух газометанної суміші, із зони аварії вдалося вийти п`ятьом шахтарям, доля 47 – невідома.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман уточнив, що на шахті ім. Засядька в Донецьку загинув один гірник, а доля 32 невідома.

Довідка УНІАН. Шахта ім. Засядько є одним з найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) і організація орендарів шахти (83,43% акцій).