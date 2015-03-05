В областях відкриють офіси по проведенню реформи децентралізації

Про це повідомив віце-прем'єр, глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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"Потрібно на базі місцевих адміністрацій разом з місцевими радами відкрити офіси з впровадження цих реформ (місцевого самоврядування і децентралізації - УНІАН), що дозволить зробити більш тісну комунікацію між територіальними громадами, урядом і парламентом", - сказав Геннадій Зубко.

За його словами, це дозволить налагодити зворотний зв'язок з регіонами і реально зрозуміти, як насправді просуваються процеси децентралізації на місцях. У той же час, на думку віце-прем'єра, це дозволить прискорити впровадження реформи на місцевому рівні.

У свою чергу, заступник голови Мінрегіону В'ячеслав Негода зазначив, що на сьогоднішній день процес децентралізації проходить надзвичайно складно і часто стикається з нерозумінням на місцях і політичними спекуляціями. На думку чиновника, створення офісів по реформі децентралізації могло б змінити цю ситуацію в кращу сторону.

"Офіси будуть мати фахівців, ресурси (методичні, рекомендаційні, організаційні) для того, щоб надавати допомогу територіальним громадам та всім, хто буде задіяний у процесі децентралізації", - сказав В'ячеслав Негода.

При цьому він зазначив, що створення даних офісів планується за підтримки Ради Європи.