Єврокомісія планує створити проект моніторингу реформ в Україні

«Підхід моніторингу дасть змогу розуміти, що відбувається з кожною конкретною реформою, які завдання стоять перед кожною командою, визначити відповідального, визначити керівника робочої групи», - сказав Шимків.

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За словами заступника глави АП, концепція проекту моніторингу буде представлена у п'ятницю, 13 лютого, на черговому засіданні Національної ради з питань реформ.

Також Шимків відзначив, що відбір претендентів на посаду голови проектного офісу реформ, створення якого проводиться за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку, завершиться 20 лютого.

«Дев'ятого числа (лютого – УНІАН) закінчився прийом заявок на конкурс (з відбору – УНІАН) керівника проектного офісу реформ. Ми одержали понад 70 заявок на участь», - сказав заступни глави АП.

У зв'язку з цим Шимків також анонсував початок відбору проектних менеджерів по кожній з реформ.

За словами заступника глави АП, проектний офіс реформ не є урядовою структурою і матиме статус консультативного органу, повноваження якого не перетинатимуться з повноваженнями міністерств.

Як повідомляв УНІАН, посли країн ЄС, Великої Британії і Швеції закликали Україну прискорити реформи, прописані й озвучені в Угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.