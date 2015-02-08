Глава МЗС Британії: Путін поводить себе як тиран із XX століття

Міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд виступив з різкою критикою політики Росії щодо України, заявивши, що президент Путін веде себе як "тиран", передає BBC.

"Цей чоловік [Володимир Путін] послав свої війська через міжнародний кордон і окупував територію іншої країни в XXI столітті, діючи як якийсь тиран з XX століття", - Хеммонд заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News.

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"Українці не можуть перемогти російську армію, немає практичного сенсу міркувати про це. Має бути політичне рішення", - додав глава Форін-офісу.

З початку української кризи Захід звинувачує Росію в підтримці бойовиків на сході України і в прямій участі в конфлікті на Донбасі, Москва заперечує ці звинувачення.