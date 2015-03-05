МЗС України вимагає від Росії допустити консулів до заарештованих українців

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Російському дипломату в категоричній формі заявлено про неприйнятність існуючої практики поводження в Росії з громадянами України, вказано на численні випадки їх безпідставного затримання, неповідомлення консульських установ про випадки обмеження їх свободи, неприпустимі дії співробітників правоохоронних органів РФ, що принижують людську гідність українських громадян та можуть бути кваліфіковані як застосування фізичного та психологічного впливу, а також тортури», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМЗС вимагає від Росії негайно допустити українських лікарів до Савченко - їй стало гірше

Також повідомляється, що представнику російського посольства вручено ноту протесту у зв’язку з протиправними діями правоохоронних органів РФ стосовно народного депутата України, члена делегації України в ПАРЄ Олексія Гончаренка, якого було затримано 1 березня у Москві, та вимогою проведення ретельного розслідування цього випадку.

Крім того, вказано на необхідність негайного забезпечення російською стороною реалізації передбаченого статтею 13 Консульської Конвенції між Україною та Російською Федерацією права консульських посадових осіб України відвідувати заарештованих громадян України. У зв’язку з цим консулу було вручено чергову ноту щодо невідкладного надання доступу до заарештованих в Росії Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Валентина Виговського та Юрія Солошенка.

Крім того, російській стороні висунуто вимогу без зволікань надати дозвіл на відвідання та обстеження групою українських лікарів народного депутата України, члена делегації України в ПАРЄ, Героя України Надії Савченко, яка голодує вже понад 80 днів на знак протесту проти свого викрадення та незаконного ув’язнення в Росії.

Українська сторона наполягає на безумовному звільненні та поверненні в Україну Савченко, а також інших політичних в’язнів – громадян України, які незаконно утримуються в Росії.