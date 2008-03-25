У Семенюк немає часу на участь у виборах київського мера

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не приймала рішення балотуватися в мери Києва.

Про це йдеться в заяві прес-служби ФДМУ з посиланням на голову Фонду.

«В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не приймала рішення про балотування в мери Києва і тому просить не використовувати проти неї ситуацію щодо ДП “Завод Арсенал”, який не знаходиться в управлінні Фонду», - йдеться в заяві прес-служби.

“Щодо виборів на посаду мера Києва, то я не готувалася до них і без з`ясування думки громадськості йти на них не можу. А часу для з`ясування думки фактично немає”, - цитує В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прес-служба.

“Своїм основним завданням вважаю, і вся увага зосереджена на протидії корупційному розпродажу держави олігархічними кланами, які хочуть використовувати для цього застарілу програму приватизації”, – підкреслила голова Фонду.

Вона зазначила: «На жаль, продовжується ігнорування рішення РНБО, затвердженого указом Президента України №200 від 6 березня ц.р., щодо продажу стратегічних об`єктів виключно після прийняття галузевих програм розвитку і нової програми приватизації, після чого знову буде винен Фонд, а не ті особи, які ініціюють цей розпродаж».

“В цілому, я вважаю, що брати участь у виборах на посаду мера БЮТ, СПУ, іншим політичним силам не є правильним. Київ уже втомився від політики. Треба вирішувати питання всіх жителів, а не політичних партій”, – підкреслила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

“Тому потрібно терміново змінювати систему і підходи до виборів міського голови столиці України і якнайширше залучати до цих процесів громадськість”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління Генеральної прокуратури України з нагляду за дотриманням законів на транспорті і підприємствах оборонної промисловості порушило кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна України.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 233 Кримінального кодексу України (незаконна приватизація державного, комунального майна).

Встановлено, що службові особи Фонду державного майна України в 2006 році здійснили відчуження комерційним структурам об`єктів державної власності, а саме: частини виробничо-складських приміщень ДП «Завод Арсенал» загальною площею понад 2 тис. кв.м, які згідно із законом не підлягали приватизації.

Досудове слідство триває.