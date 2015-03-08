У МЗС Швеції заявили про загрозу для Європи з боку Росії

Про це йдеться у статті глави МЗС Швеції Маргот Вальстрем, опублікованій в газеті Svenska Dagbladet, передає Lenta.ru.

«Я відчуваю глибоку стурбованість з приводу подій в Росії. Ця важлива сусідня країна має великий потенціал і могла б стати в багатьох сферах важливим партнером Швеції та ЄС. Замість цього тепер у нас протилежна реальність. Ми бачимо сучасне російське суспільство, в якому тепер замовк голос Борис Нємцова. На зовнішній арені ми бачимо наростання протистояння Росії з Європою і США, яке, серед іншого, стало основою для агресії проти України», - заявила Вальстрем.

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Євросоюз, включаючи Швецію, як вважає міністр, повинен проводити щодо Росії тверду політику, поєднуючи її разом із тим з діалогом. Виразом першого, за словами Вальстрем, є санкції, другого - угода в Мінську. «Ми підтримуємо діалог про те, що хвилює нас, і нас об'єднує те, що ми залишаємося сусідами», - зауважила глава МЗС Швеції.

«Ми хочемо навести порядок, щоб відповісти на серйозні виклики європейського миру і безпеки», - зазначила Вальстрем.

Міністр також повідомила, що Швеція надасть Україні до 2020 року 1,5 мільярда шведських крон (150 мільйонів євро) на проведення реформ. Крім того, Стокгольм буде сприяти роботі моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі.