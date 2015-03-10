У Росії рапортують про "чеченський" рівень підтримки Путіна в Криму

18:21, 10 березня 2015
Політика
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Рівень підтримки Путіна в Криму, згідно з офіційними даними, наближається до захмарних чеченських показників.

REUTERS

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) на території окупованої Росією Криму, пише Крыминформ.

За даними опитування, 68% кримчан оцінюють роботу Путіна "безумовно добре", ще 23% - "скоріше добре". Лише 2% дали оцінку "скоріше погано" діяльності президента РФ, жоден з опитаних відповів: "безумовно погано". При цьому вагалися з відповіддю 4% респондентів, ще 3% сказали, що не знають про роботу Путіна.

Читайте такожПрокуратура Чечні вважає законними загрози Кадирова родичам повстанцівНагадаємо, за офіційними даними, на президентських виборах 2012 року в Росії, в Чечні за Путіна проголосували 99,73% виборців при явці 99,59%.

Опитування проводилося з 9 по 18 лютого, охопивши 1600 жителів окупованого півострова. Використовувана методика - опитування за місцем проживання респондентів. Відбір респондентів здійснювався у відповідності з квотами за статтю, віком та освітою, типом населеного пункту.

Статична похибка не перевищує 3,4%.

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