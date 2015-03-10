У Росії рапортують про "чеченський" рівень підтримки Путіна в Криму

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) на території окупованої Росією Криму, пише Крыминформ.

За даними опитування, 68% кримчан оцінюють роботу Путіна "безумовно добре", ще 23% - "скоріше добре". Лише 2% дали оцінку "скоріше погано" діяльності президента РФ, жоден з опитаних відповів: "безумовно погано". При цьому вагалися з відповіддю 4% респондентів, ще 3% сказали, що не знають про роботу Путіна.

Читайте такожПрокуратура Чечні вважає законними загрози Кадирова родичам повстанцівНагадаємо, за офіційними даними, на президентських виборах 2012 року в Росії, в Чечні за Путіна проголосували 99,73% виборців при явці 99,59%.

Опитування проводилося з 9 по 18 лютого, охопивши 1600 жителів окупованого півострова. Використовувана методика - опитування за місцем проживання респондентів. Відбір респондентів здійснювався у відповідності з квотами за статтю, віком та освітою, типом населеного пункту.

Статична похибка не перевищує 3,4%.