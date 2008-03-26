У Києві стартує передвиборча кампанія. Буде повний набір брудних технологій?

У Києві сьогодні офіційно стартує кампанія з дочасних виборів мера і депутатів міськради. Головними її проблемами стануть стислі терміни проведення та недосконалі списки виборців, прогнозують в Комітеті виборців України.

Речник КВУ Олександр Черненко очікує досить напружену боротьбу за Київ, у якій буде і застосування адмінресурсу, і підкуп виборців, причому – з боку всіх політичних сил. Проте, на його думку, ці вибори будуть не складнішими за всі попередні. «Кампанія обіцяє бути доволі проблематичною з точки зору і організації, і дотримання учасниками виборів законодавства», каже Черненко. Шанси обрання випадкової людини мером Києва суттєво зменшаться у тому разі, якщо до виборчого законодавства буде внесено зміни про вибори у два тури, відзначає речник КВУ: «На хвилі якогось піару або на хвилі загальної апатії виборців можуть прийти випадкові люди. Двотурова система, в принципі, зменшує такий ризик дуже суттєво». Черненко прогнозує, що на посаду столичного міського голови в будь-якому разі претендуватиме кілька кандидатів від демократичних сил, а це розпорошуватиме електорат, налаштований проти Черновецького.

Німецька хвиля