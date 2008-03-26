Ляшко дає 99,9%, що кандидатом від БЮТ на посаду мера Києва буде Турчинов
11:46, 26 березня 2008Політика
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"Всі від нас вже розуміють"
Народний депутат з фракції БЮТ Олег ЛЯШКО прогнозує, що кандидатом від БЮТ на посаду міського голови Києва стане перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.
Про це О.ЛЯШКО повідомив в ефірі радіо “Свобода”.
"Офіційно ще не оголошено, але всі від нас вже розуміють, хто буде. Я думаю, що на 99,9% це буде Олександр ТУРЧИНОВ", - сказав О.ЛЯШКО.
Як повідомляв УНІАН, інший народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляв, що його політична сила визначить кандидата на посаду мера Києва 31 березня.
Сьогодні офіційно стартували виборчі перегони до Київської міської ради та на посаду столичного міського голови.
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